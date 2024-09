Fórum discute sustentabilidade nos negócios na Capital

A Câmara Americana de Comércio no Brasil, Amcham, em parceria com o Grupo RCN promoveu, nesta quinta-feira (19), um fórum com palestras sobre a importância da sustentabilidade e informações sobre como adotar a prática com o conceito ESG nas organizações.

O Amcham Fórum ESG 2024 reuniu cerca de 100 pessoas entre empresários e gestores em Campo Grande. O debate comprovou a complexidade para se adotar as práticas de ESG e reforçou o movimento sem volta para quem busca manter os negócios em ascensão.

O tema do fórum foi definido a partir de uma pesquisa realizada pela Amcham com quase 700 empresas de médio e grande porte para entender a maturidade dos negócios diante da pauta ESG.

A pesquisa mostrou que grande parte das organizações, cerca de 78%, buscam aderir a agenda ESG para ter impacto positivo em questões socioambientais e 71% das empresas já aplicam práticas sustentáveis.

A pesquisa também registrou os principais desafios enfrentados na agenda ESG. Segundo o gerente regional da Amcham Brasil, Dennis Rondina, o fórum trouxe palestras focadas em ajudar as lideranças a avançarem.

“Estamos trazendo cases que são muito relevantes para as organizações aqui, um case da Electrolux, uma conselheira do Madeiro, para de fato trazer o que ela tem olhado, cobrado como conselheira, para dentro de uma organização, uma organização de dono, uma organização familiar, e a gente conseguir trazer essas tendências e a aplicabilidade de ESG das três frentes, então do meio ambiente, do social e da governança, dentro de diferentes tipos de organizações”, explicou Rondina.

O evento também foi o 2º Fórum RCN de Sustentabilidade. O diretor-executivo do Grupo RCN, Estêvão Congro, ressaltou a importância da pauta sobre desenvolvimento sustentável e avaliou como positiva a disseminação de conhecimento durante as palestras.

“A gente provoca a discussão exatamente para que tantos nossos ouvintes, nossos patrocinadores, todo esse ecossistema, esteja atento a esses movimentos a qual essas boas práticas hoje fazem parte da nossa rotina, do nosso cotidiano. Então, mais uma vez, através da equipe, através de todos os colaboradores em parceria com a Amcham, a gente consegue entregar um evento de altíssimo nível, de bate-papo, um conteúdo de extrema relevância, e compartilhando isso com todos esses que aqui hoje participaram”, analisou Congro.

