Grupo de trabalho vai propor soluções para recuperação do Rio Formoso

O município de Bonito é conhecida por suas belezas naturais e pelo ecoturismo. O Rio Formoso, um dos principais rios da cidade, é um dos principais atrativos turísticos da região.

No entanto, o rio vem sofrendo com a degradação ambiental, causada pelo aumento do turismo e pela poluição. Para reverter esse cenário, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul criou um grupo de trabalho interinstitucional.

O grupo, que tem prazo de 120 dias para apresentar propostas de ação, é composto por representantes de diversas instituições, incluindo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

O governador Eduardo Riedel (PSDB) participou da primeira reunião do grupo e pontuou sobre a responsabilidade do Estado em estabelecer e colocar em prática, ações de preservação ambiental em Bonito, com foco no Rio Formoso.

“Bonito é um patrimônio do Brasil, e do mundo. E isso nos impõe uma responsabilidade muito grande. A gente precisa criar mecanismos e buscar soluções. Este grupo de trabalho é importante, no sentido de estabelecer um cronograma de ações e prazos. Precisamos e devemos dar esse retorno para Bonito, que é representativo e um ícone de todo o potencial turístico e de preservação que temos no Estado”, disse Riedel.

*Com informações da Agesul