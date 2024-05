CREC/Juventude estreia com derrota no Brasileiro de futsal

O CREC/Juventude estreou com derrota no Campeonato Brasileiro de Futsal. A equipe de Mato Grosso do Sul foi superada pelo ADS Sapezal/MT pelo placar de 3x0. A partida aconteceu no sábado (18), no ginásio Eleonor Dal Maso.

Jogando em casa, o ADS Sapezal começou pressionando e abriu o placar logo aos 5 minutos de jogo, com o pivô Luan. A equipe mato-grossense dominou o primeiro tempo, mas não conseguiu ampliar o marcador.

Na segunda etapa, o CREC/Juventude melhorou na partida e ensaiou uma reação, mas o time da casa logo tratou de definir o resultado com o gol de Biel, aos 9 minutos, e Marquinhos, aos 14.

Agora, o time sul-mato-grossense volta sua preparação para a segunda rodada do Brasileiro. A equipe encara o Passo Fundo Futsal/RS no próximo sábado. A bola rola às 16h, na Arena Maracaju, onde o CREC/Juventude vai mandar seus jogos.