Costa Rica bate Pouso Alegre e conquista primeira vitória na Série D

O Costa Rica bateu o Pouso Alegre/MG neste domingo (19) e conquistou a primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, no Estádio Laertão, a Cobra do Norte venceu por 1x0, com gol do atacante do Felipe Micael.

Vindo de duas derrotas e um empate, o Costa Rica precisava vencer para se recuperar na competição. Na estreia do técnico Alan George e contando com o apoio da torcida, a equipe pressionou e criou chances de gol, mas não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo.

Logo no início da segunda etapa, Felipe Micael aproveitou a boa jogada de Felipe Sales e fez o gol da vitória. Com o resultado, o CREC chega a quatro pontos e alcança a 5º posição do grupo A7. Os quatro primeiros colocados do grupo avançam ao mata-mata.

O próximo compromisso da Cobra do Norte é no próximo sábado (25), contra o Patrocinense/MG, na casa dos adversários. A bola rola às 15h, no horário de Mato Grosso do Sul.