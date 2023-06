IBGE prepara errata sobre os dados divulgados em MS

Depois de nove meses de levantamento, o IBGE apresentou os primeiros dados consolidados do Censo Demográfico 2022, referente a população e domicílios em todo o Brasil.

Em Mato Grosso do Sul a população cresceu 12,56%, passando de 2,45 mi (2.449.024 habitantes) em 2020 para 2,75 mi (2.756.700 habitantes) em 2022.

A grande surpresa com o levantamento foi o crescimento de Campo Grande. A expectativa era de que capital alcançasse um milhão de pessoas ou estivesse bem perto desse número. O resultado do censo mostrou que a capital sul-mato-grossense reúne, atualmente, 897.938 pessoas. Quando comparado ao último levantamento do IBGE, realizado em 2010, a população da cidade cresceu 14,13%, quase 100 mil pessoas a mais.

No interior do estado, Chapadão do Sul registrou o maior crescimento populacional (+57,7%), seguido por São Gabriel do Oeste (+33,41%) e Costa Rica (+32,2%). Na tabela divulgada pelo IBGE/MS à imprensa na manhã desta quarta-feira (28), os dados são outros e uma errata deve ser divulgada ainda hoje, conforme informou a Assessoria de Imprensa do instituto.

Entre as maiores discrepâncias encontradas, está a cidade de Água Clara que na tabela divulgada aparece com o 7º maior crescimento populacional do estado, quando o correto é a 19º posição entre os municípios do estado. Já o município de Bandeirantes, que na tabela divulgada aparece na 19° posição, deve subir cinco posições na tabulação correta dos dados.

O município de Costa Rica também terá alteração no ranking, saindo da 2° para a 4° posição entre os municípios com a maior taxa de crescimento populacional bruto.