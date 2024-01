Idosa de 73 anos é agredida com machado pelo genro e é socorrida 18 horas depois

Uma idosa de 73 anos foi agredida com um machado pelo genro, de 56 anos, em um sítio em Paranaíba, na terça-feira (8). O crime foi presenciado por três pessoas, que serão investigadas por omissão.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima e o genro eram sócios em uma propriedade rural e tiveram um desentendimento por conta da propriedade. Na noite do crime, a idosa estava em uma casa de ferramentas quando foi surpreendida pelas costas pelo genro, que a golpeou com o machado na cabeça.

O crime foi descoberto 18 horas depois, quando um amigo da vítima foi ao sítio e encontrou ela caída e o genro morto enforcado. Inicialmente, o amigo da vítima achou que a idosa estava morta e então acionou a Polícia Civil.

Ao chegar no local, os policiais encontraram a mulher viva com um corte profundo no crânio. Ela foi levada para um hospital em Paranaíba, e depois transferida para Três Lagoas.