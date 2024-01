Iniciativas podem concorrer ao Selo "Empresa Amiga da Mulher"

O Governo do Estado abriu as inscrições do Selo Social "Empresa Amiga da Mulher", que premia empresas públicas e privadas com práticas inovadoras e programas educativos sobre os direitos da mulher no ambiente de trabalho.

O edital divulgado nesta terça-feira (23) contempla projetos que incentivam a contratação e valorização da mulher no mercado de trabalho, buscando a igualdade de gênero no quadro de pessoal; estimulam o combate ao assédio moral e sexual no ambiente corporativo; promovam a igualdade salarial de gêneros, e o incentivo ao aleitamento materno e à valorização da gestante no ambiente de trabalho.

Para a secretária da Cidadania, Viviane Luiza, pasta a qual a Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres é vinculada, o selo social Empresa Amiga da Mulher desperta o olhar desses empreendedores para o cenário da desigualdade de gênero.

“Estamos pautando as nossas ações na garantia dos direitos, pensando a cidadania para todos. O selo promove o olhar desses empresários e gestores para as mulheres que correspondem a mais de 53% de população sul-mato-grossenses”, afirma.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de fevereiro de 2024, através do envio da documentação para o e-mail: sppm.mulheres@gmail.com. Cada empresa poderá inscrever mais de uma prática ou programa.

A divulgação do resultado final e apresentação das propostas selecionadas será realizada pela Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, durante as atividades da Campanha “O protagonismo das mulheres sul-mato-grossenses", que aborda os temas empoderamento, empreendedorismo e empregabilidade das mulheres, no mês de março.

O Edital completo está disponível no link.

