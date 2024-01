Julgamento e preconceito são obstáculos para enfrentamento de problemas mentais

Há 10 anos surgiu a campanha Janeiro Branco. O objetivo da ação é conscientizar e esclarecer para a necessidade de falar sobre saúde mental. Em entrevista a rádio CBN CG, a psicóloga Rosiane Oliveira Lopes destacou que ainda existe muito preconceito quando se fala em problemas mentais.

"A campanha ajuda nesta educação. Os principais problemas ainda estão relacionados a achar que é frescura, o preconceito. O acolhimento é fundamental neste momento".

Continue Lendo...

A psicóloga orientou como amigos e familiares podem identificar situações limite e ajudar em caso de diagnóstico de depressão, por exemplo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Janeiro Branco

A Campanha Janeiro Branco foi idealizada por uma Associação sem fins lucrativos. O movimento “Janeiro Branco” iniciou-se em São Paulo e ganhou adeptos de todos os Estados, já que se propõe à construção de uma cultura da saúde mental e do bem-estar emocional da humanidade. O mês de janeiro foi escolhido por ser uma espécie de portal entre ciclos que se abrem e fecham nas vidas de todos nós, e a cor branca foi escolhida para, simbolicamente, representar “folhas ou telas em branco” sobre as quais podemos projetar, escrever ou desenhar expectativas, desejos, histórias ou mudanças com as quais sonhamos e às quais desejamos concretizar.

Acompanhe a entrevista completa.