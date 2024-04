Mais de meia tonelada de drogas é apreendida pela PRF em Caarapó

Policiais Rodoviários Federais (PRFs) interceptaram um carregamento de drogas e recuperaram um veículo roubado durante fiscalização realizada na terça-feira (16) na BR-163 em Caarapó.

A primeira apreensão aconteceu quando policiais abordaram um carro. Durante a inspeção, os policiais solicitaram a abertura do porta-malas. Ao verificar, encontraram diversos tabletes de maconha e skunk escondidos no interior do veículo.

A equipe também verificou que o carro possuía registro de roubo/furto em Belo Horizonte (MG) desde fevereiro deste ano. A motorista e uma passageira foram detidas e encaminhadas à Polícia Civil em Caarapó.

Em seguida, os policiais abordaram um outro veículo, e ao abrir o porta-malas do carro, foram encontrados mais tabletes de maconha. A condutora e uma passageira foram presas.

Ao todo, foram apreendidos 501 Kg de maconha e 16 Kg de skunk.

*Com informações da PRF