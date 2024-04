Previsão para esta terça-feira é de tempo seco com altas temperaturas em MS

Para esta terça-feira (30), a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica tempo firme, com sol e pouca nebulosidade. Além disso, ainda são esperadas temperaturas acima da média e baixos valores de umidade relativa do ar, entre 25% e 45%.

Tais situações ocorrem devido a uma alta pressão em vários níveis da atmosfera. “Esse sistema meteorológico atua como um bloqueio atmosférico, inibindo a formação de nuvens e chuvas em grande escala”, explica o órgão.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 24°C e a máxima de 33°C. Em Dourados, os termômetros marcam 23°C inicialmente e chegam aos 35°C ao longo do dia. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi amanhecem com 24°C, com máximas de 32°C e 35°C, respectivamente.

Na região do Bolsão, Paranaíba apresenta variação entre 21°C e 35°C, já Três Lagoas tem mínima de 22°C e máxima de 35°C. No município de Coxim, no Norte do Estado, a mínima é de 23°C e a máxima de 35°C.

No Pantanal, Aquidauana e Corumbá atingem 35°C nos horários mais quentes do dia, com mínimas respectivas de 25°C e 28°C. Na região Sudoeste, os valores em Porto Murtinho variam entre 27°C e 36°C.

*Com informações do Cemtec/MS