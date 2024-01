Maracaju terá Campeonato Amador de Futebol Master 40 mais

Aberta a temporada de jogos e campeonatos esportivos em Maracaju. A Prefeitura Municipal divulgou para março a previsão do Campeonato Amador de Futebol Master 40+, que deve movimentar a cidade.

Após a inauguração da Arena Complexo Poliesportivo, no final de 2022 e com a realização de jogos nacionais como da equipe Sub 20 da Seleção Brasileira de Futsal, Maracaju tem se tornado referência também no esporte de diferentes modalidades.

Para esse campeonato de Futebol Amador 40+ a prefeitura ainda deve informar período de inscrições, seletivas e data dos jogos. É importante acompanhar os informes via Secretaria Municipal de Esportes, responsável pela organização do evento.

Infraestrutura

Com investimento de R$ 28,6 milhões da administração estadual, o complexo conta com mais de cinco mil metros quadrados construídos, além da esplanada para eventos e área externa para equipamentos urbanos. A obra foi levantada em um terreno de 20 mil metros quadrados. O espaço permite a prática plural de modalidades. Além da quadra para os esportes coletivos, a Arena Maracaju conta com 1,7 mil assentos individuais, academia, vestiários, salas de aquecimento, além de espaços para arbitragem, imprensa e atendimento médico. O complexo também tem bilheteria, cantina e palco para eventos, e sala de artes marciais. Na parte externa, a população pode usufruir das novas pistas de caminhada e skate, quadra de areia, parquinho e academia ao ar livre