Mochila certa previne saúde da coluna

Na volta às aulas, entre os muitos itens utilizados pelos estudantes está a mochila, que vai transportar o material escolar. No entanto, muito mais que um acessório, o item pode ser aliado ou um vilão para a saúde da coluna dos alunos.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, os ortopedistas Marcel Peres e Diogo Carvalho, do Centro de Tratamento da Coluna (CTC-MS) falaram o que deve ser considerado na hora de escolher o bagageiro utilizado por estudantes e reforçaram a atenção com o peso diário.

"A mochila não pode exceder 10% do peso corporal. Então uma criança de 9 a 10 anos vai pesar cerca de 30 a 33 quilos, ela (a mochila) não pode extrapolar um peso de cerca de 3kg. Além disso, a mochila não pode ficar solta. Normalmente, adolescentes usam a alça mais solta, na altura dos glúteos, e isso faz com que a mochila faça um pêndulo e bate nas costas", explicou Peres.

Quanto à utilização da mochila de rodinhas, Carvalho ressaltou a importância da regulagem da altura do carrinho. "A primeira opção é a mochila de alça larga com cerca de 4 centímetros de largura, ajustada ao corpo, sempre usando as duas alças [...] A segunda opção é a mochila de rodinhas. Essa mochila regulada na altura máxima, muitas vezes, o aluno consegue ficar numa postura mais ereta e a medida que vai crescendo aí chega um momento que a mochila não chega mais na altura confortável e é o momento de trocar", ressaltou o ortopedista.

Evento

No mês de abril, o CTC vai realizar a Terceira Jornada de Endoscopia de Coluna do MS.

As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas, e obrigatórias para garantir sua participação. Cada ingresso é individual e intransferível, assegurando uma experiência exclusiva e personalizada aos participantes.

O evento será no dia 12 de abril, durante todo o dia, no Auditório de Eventos do Hotel Deville Prime. Mais informações podem ser encontradas no portal do Centro de Tratamento.