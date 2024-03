Município convoca 300 assistentes educacionais

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), convoca nesta sexta-feira (1º), mais de 300 assistentes de educação infantil, que vão atuar nas escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino).

Conforme o edital de número 11/2023-15, publicado no Diogrande de n° 7.406, a convocação atende uma necessidade urgente de contratação de pessoal para atuar nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, em razão do início do ano letivo e abertura de 166 novas salas de aula.

Os convocados devem comparecer na SEMED, no dia 4 de março, próxima segunda-feira, às 13h30, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, Vila Margarida, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Confira a relação dos convocados a partir da página 5.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande