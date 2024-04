Novo juiz assume a 3ª Vara Criminal de Dourados

Em uma cerimônia restrita aos magistrados da comarca, realizada nesta segunda-feira (29), o juiz Pedro Henrique Freitas de Paula foi empossado como novo titular da 3ª Vara Criminal de Dourados. A posse marca o início de um novo capítulo na carreira do magistrado, que chega à comarca com vasta experiência e um histórico de sucesso em suas funções anteriores.

O juiz Pedro Henrique Freitas de Paula ingressou na magistratura de Mato Grosso do Sul em junho de 2011. Desde então, trilhou uma carreira marcada por dedicação e compromisso com a justiça. Em 2013, foi promovido ao cargo de juiz de direito de primeira entrância na comarca de Rio Verde de Mato Grosso. Na sequência, em 2014, assumiu a 1ª Vara Cível e Criminal da comarca de Amambai, de segunda entrância. Em dezembro de 2018, foi removido para a 1ª Vara de Caarapó, onde permaneceu até ser promovido para a 3ª Vara Criminal de Dourados.

Continue Lendo...

Em sua última função na comarca de Caarapó, o juiz Pedro Henrique Freitas de Paula alcançou um grau de cumprimento de 144% da meta 1 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2023, um índice superior à meta estabelecida. A meta 1 têm como objetivo julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, excluídos os suspensos e sobrestados no ano corrente.

Já a 3ª Vara Criminal de Dourado ficou abaixo da meta nacional, com um grau de cumprimento de 95% da Meta 1

*Com informações do TJMS