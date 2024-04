Operário e Dourados decidem Estadual neste domingo

Campo Grande será o palco da decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2024. Operário (OFC) e Dourados (DAC) entram em campo neste domingo (21), para a segunda partida da final da competição. A bola rola às 15h, no estádio Jacques da Luz.

No jogo de ida, em Dourados, o DAC venceu por 1x0 e precisa apenas de um empate para conquistar o título inédito. Jogando em casa, o Operário precisa vencer por dois gols, ou mais, de diferença para ficar com a taça pela 13º vez na história. Em caso de vitória do OFC por apenas um gol de diferença, a decisão será na disputa de pênaltis.

Os dois finalistas já têm participação garantida na Copa do Brasil 2025. O campeão também conquista vaga para a série D do Campeonato Brasileiro e para a Copa Verde.