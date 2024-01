'Oportunidade muito boa para a contratação de temporários', destaca presidente da ACICG

Impulsionar a economia e oferecer suporte aos empresários em Campo Grande. A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande é uma das maiores do país com mais de 9 mil associados. Nesta segunda-feira (15), o presidente da ACICG, Renato Paniago falou dos desafios da entidade e das expectativas para este ano. Otimista com o futuro, Paniago destacou que os empresários tentam sobreviver ainda aos impactos econômicos dos últimos anos.

"Ainda muitas empresas vivem os reflexos da pandemia da covid-19. O empresário ainda vive o momento do investo ou não invisto, aumento ou não aumento. Este ano foi uma oportunidade muito boa para a contratação de temporários, e esses que trabalharam de forma correta provavelmente serão contratados. A gente está com um índice de mão de obras de contratação de vagas bastante elevado, dá-se ao momento que a gente está vivendo".

De acordo com o presidente, um dos trabalhos de suporte da ACICG é a qualificação profissional. Para isso, a instituição tem investido em parcerias. "A Associação Comercial busca a todo momento atender os associados e a gente faz uma série de pesquisas para entender as necessidades e desenvolver os projetos para capacitar os empresários e os trabalhadores através de parceria com o Sebrae e a Faems, Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul".

Apesar do aumento de contratações se comparado aos últimos anos, Paniago acredita em movimento tímido no comércio da capital, no último mês de dezembro. Ele ainda falou sobre as estratégias para impulsionar as vendas em janeiro, a expectativa com a implantação da Rota Bioceânica e a ação de reabilitação ao crédito dos consumidores. Referência na conciliação de dívidas, no ano passado, a ACICG em parceria com diversas instituições promoveu a campanha 'Nome Limpo'. A ação foi responsável pela negociação de quase quatro milhões em dívidas. Acompanhe a entrevista completa.