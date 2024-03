Outono começa com prognóstico de estiagem e pouco frio em MS

O Outono começa oficialmente no Hemisfério Sul, nos primeiros minutos desta quarta-feira, 20 de março, exatamente às 00h06min no horário de Brasília. Mas por causa da diferença de fuso horário, a população sul-mato-grossense se despede do Verão ainda nesta terça-feira (19), às 23h06min no horário local.

A nova estação terá duração até o dia 20 de junho, às16h51min (hora MS) e o prognóstico meteorológico indica que, neste ano de 2024, o frio das manhãs e as massas de ar polares típicos do Outono devem demorar um pouco para chegar a Mato Grosso do sul, pois a influência do fenômeno El Niño manterá a atmosfera aquecida por mais tempo.

Conforme análise do meteorologista Natálio Abrão Filho, do Centro de Meteorologia da Uniderp Campo Grande, parte de MS sentirá temperaturas máximas elevadas como se a atmosfera formasse bolhas de calor pelo centro-sul do Brasil.

O calor, com as máximas acima dos 30 graus, deve seguir até meados de Abril, assim como permanecem as chuvas isoladas e fracas em finais de tarde, nestes dias iniciais da nova estação, considerada de transição entre o Verão e o Inverno.

Com o passar dos dias, a tendência é de redução de nuvens e de chuvas, dando início a um período mais seco. Durante as tardes, a sensação será de calor e abafamento em função da queda na umidade relativa do ar.

"As mudanças de tempo ocorrem, às vezes com estiagens, outras vezes quedas nas temperaturas, chuvas rápidas e, à noite, ventos fortes também podem ocorrer. Este ano, o Outono será com pouquíssima chuva, longos períodos de estiagem e umidade baixa. A frequência de nevoeiros será baixa, e deve ocorrer sempre que a manhã for fria e a umidade alta decorrentes das inversões térmicas", informou Natálio no prognóstico.

Conforme o documento, há probabilidade de frio no mês de Maio, ganhando um pouco mais de força em Junho, com pequena chance de geadas ao final da estação. Conforme o prognóstico, as temperaturas poderão ficar abaixo dos cinco graus centígrados em locais mais baixosde menor altitude, indicando presença de massas de ar polares, principalmente nas regiões Sul, Sudoeste e central do estado.

Outra característica do Outono é a grande amplitude térmica (diferença de temperatura entre a máxima e a mínima diária) com valores acima dos 30 graus à tarde e abaixo de 20 graus nas manhãs.

Acompanhe os detalhes do prognóstico de Outono 2024:

O que vem por aí, El Niño, La Niña ou Neutralidade?

A condição atual é de El Niño persistindo desde o final do ano passado. As temperaturas das águas do Oceano Pacífico tropical central e oriental ainda permanecem mais quentes que a média.

O modelo climático do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo (ECMWF) prevê águas mornas no Oceano Pacífico equatorial até o mês que vem.

Essas condições indicam a presença de um evento de curta neutralidade nos próximos dois meses começando em Abril e provavelmente, seguindo até o próximo mês de Junho.

Em uma situação atípica, a previsão para Julho de 2024, já na estação de Inverno, indica o surgimento de águas mais frias do que o normal no Pacífico oriental, mudando novamente para La Niña. Isso em menos de três meses.

Dessa forma, o Outono caminha para neutralidade e termina com provável La Niña. A mudança de condição de Neutro pode favorecer anomalias de chuva (chuvas abaixo do esperado) alem de variações de frio em Maio e meados de Junho, com surpresas para a agricultura no estado. Este frio pode ser pouco intenso. Recomenda-se que a atividade agrícola mantenha o planejamento de plantio nas datas adequadas.



Temperaturas

As temperaturas devem oscilar bastante em todas as regiões em função das mudanças de eventos de temperatura no Oceano Pacífico (El Niño, depois neutralidade, depois volta de La Niña) com reflexos na América do Sul pelo enfraquecimento de El Niño entrando em neutralidade em Abril.

Nas regiões Norte e Nordeste de MS, as temperaturas ficam elevadas até meados de Maio.

Nas regiões Central e Sul, algumas vezes, as temperaturas ficarão abaixo dos 20 graus e até abaixo de 18 graus e podem indicar fortalecimento do centro de alta pressão no Paraguai. .

Em Março, as temperaturas mínimas têm chance de ficar acima da média em todo o estado. Em Abril serão pouco acima da média, intercaladas com as primeiras friagens no centro-sul do estado.

Em Maio haverá massas de ar com frio significativo. Principalmente no sul, sudoeste, leste e central do estado. Regiões norte e nordeste terão frio pela manhã sem intensidade. Um episódio de frio moderado pode ocorrer com temperaturas abaixo de 14 graus em Campo Grande e 12 graus em Dourados.

Em Junho há probabilidade de incursões de massas polares. Um frio mais intenso no começo do mês (temperaturas abaixo de 10 graus) e chance de fracas geadas no extremo sul. As temperaturas podem ficar abaixo das médias. Um a dois episódios de frio mais intenso estão previstos no começo de Junho, com temperaturas abaixo de 10 graus em Campo Grande e abaixo de 07 graus em Dourados.

Assim, conforme os estudos, nos meses de Maio e Junho, são esperadas, pelo menos uma vez, temperaturas abaixo dos 18 graus na região Norte, abaixo de 16 graus na região Leste, abaixo de 14 graus nas regiões Central e Sudeste e abaixo dos 10 graus entre Dourados ao extremo sul.

Em Corumbá, Ladário e Porto Murtinho, na região pantaneira, as oscilações podem chegar aos 14 graus.

Umidade Relativa do ar

As mínimas devem cair acentuadamente à tarde e podem chegar, em fins de Abril, aos valores próximos aos 20%.

A frequência de baixa umidade relativa do ar aumenta o risco de névoa seca, poeira, fumaça e partículas em suspensão no ar.

Em vista de episódios críticos de umidade, as queimadas tendem a se elevar. As regiões com maiores índices são o Oeste e o Norte.

Episódios de nevoeiro, associado à elevada umidade relativa do ar e ao frio das manhãs, não serão muito frequentes.

Chuvas - Mudanças significativas no regime pluviométrico em todo o Estado

Neste Outono haverá redução nos volumes e nas médias das chuvas em grande parte do estado. Podem ocorrer reduzidos volumes de chuva em meio aos muitos dias contínuos sem chuva.

Provavelmente devem ocorrer estiagens com grande duração (mais de 30 dias) a partir do final de Março seguindo até o final da estação. Sendo mais intensas em Abril e Maio, intercaladas com um a dois dias de fracas e isoladas chuvas.

Até o final deste mês de Março, entre Campo Grande, Sidrolândia, Ponta Porã, Ivinhema e Mundo Novo não se espera chuva. Entre Jaraguari e Sonora haverá precipitação muito abaixo do esperado.

Três Lagoas, Ivinhema, Bataguassu e Naviraí devem ficar sem chuva, assim como a região oeste do estado. Já no extremo sul do estado (Amambai, Sete Quedas, Naviraí, Iguatemi, entre outros) as chuvas no final deste mês de Março devem ficar dentro da média.

No mês de Abril, o processo de estiagem ganha força associado à umidade baixa e temperaturas mais altas do que a média de anos anteriores.

Em Maio, em todo o estado, as chuvas devem ficar muito abaixo das médias históricas, com exceção das regiões Norte e Nordeste que devem ficar dentro das médias.

Junho deve ser o mês mais seco da estação. A umidade relativa do ar deve oscilar em valores abaixo de 60%, com alguns momentos de nevoeiros e até chuviscos na madrugada no Sul e Sudoeste do estado.

Em resumo, os acumulados de chuva nos três meses de Outono (abril, maio e junho) podem ser próximos a 90mm entre Dourados, Ponta Porã e Amambai. As chuvas devem ficar abaixo da média histórica nas regiões produtoras do Centro-Sul, exceto o mês de Junho que pode apresentar valores próximos da média entre Ivinhema, Bataguassu e Santa Rita do Pardo.

Estiagens

Os modelos indicam fortalecimento de bloqueios atmosféricos associados à alta pressão no Paraguai e Bolívia, que reduzem a formação de nuvens. Em consequência, a falta de chuva induz ao baixo teor de água no solo provocando estiagens que devem ser significativas neste outono.

Podem ocorrer, de forma mais intensa ultrapassando ao processo de forte estiagem com mais de 30 a 40 dias sem chuvas a partir de fins de Abril, intercalados com fracas chuvas, o que pode favorecer os incêndios.

A presença de ar quente e seco, principalmente a partir do início do mês de Abril, será constante. Isso decorre do fortalecimento do Anticiclone na região central do país provocando bloqueios no avanço das frentes frias para o MS.

Dengue

Estudos Bio-Meteorologicos indicam que os casos de dengue estão relacionados a presença de chuvas e temperaturas medias acima de 26 graus. Enquanto persistir esses valores a atenção ao mosquito deve ser máximo.

Ao contrário, com temperaturas mínimas abaixo de 15 graus, essa tendência é revertida. Os casos diminuem verticalmente.

CURIOSIDADE: Equinócio e solstício

Ilustração/Vito

Nesta terça e quarta, dias 19 e 20 de Março, os dias e as noites terão as mesmas doze horas de duração. É o fenômeno astronômico chamado de Equinócio, quando nenhum dos polos da Terra está inclinado para o Sol.



Durante o equinócio, próximo ao meio-dia, o Sol estará exatamente em cima do chamado Equador Celeste, que é a projeção da linha do equador no céu. Nesse momento, a sombra gerada será única desse fenômeno e permitirá que o observador descubra a exata latitude terrestre em que ele se encontra.



No entanto, no final do Outono, nos dias 21 e 22 de Junho, as noites serão as mais longas e os dias, os mais curtos do ano. Período do Solstício, que significa 'Sol parado', pois durante esse evento astronômico, um hemisfério está recebendo mais luz solar em relação ao outro.



No solstício de inverno o Hemisfério Sul fica inclinado para longe do Sol e tem uma menor incidência de raios solares e, por isso, as noites são mais longas do que os dias.