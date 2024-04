Parceria da Rádio CBN e Acrissul amplia conexão entre a cidade e o campo

A Rádio CBN Campo Grande e a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) firmaram uma parceria que visa ampliar a cobertura das atividades do agronegócio sul-mato-grossense. O projeto "CBN e Acrissul no Agro" tem como objetivo levar aos ouvintes da CBN informações relevantes sobre o setor, além de dar voz aos produtores rurais e fortalecer a conexão entre o campo e a cidade.

O projeto teve início com a cobertura especial da Expogrande 2024, uma das maiores feiras agropecuárias do Centro-Oeste. Através de reportagens e entrevistas com representantes de entidades do setor e especialistas do agronegócio, a Rádio CBN Campo Grande, está levando ao público todas as novidades do setor.

E a parceria não se restringe apenas à Expogrande. Ao longo de 2024, a CBN vai acompanhar de perto as ações da Acrissul, levando ao público, em multiplataforma (rádio, site e redes sociais), a cobertura completa de eventos importantes. Isso inclui a transmissão de palestras, leilões e julgamentos, além de análises com especialistas e produtores rurais.

Para o executivo-comercial da CBN Campo Grande, Everson Lopes, a parceria com a Acrissul é fundamental para ampliar o alcance da informação e fortalecer o debate sobre o agronegócio. "O projeto vai dar voz à essa classe produtora, e gerar conteúdo de qualidade para a nossa audiência", explica Everson.

Para Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul, a parceria com a CBN é fundamental para aproximar o público da cidade à realidade do campo. "Ter a CBN na ExpoGrande, em parceria com a Acrissul, é muito importante para difundir a atividade agropecuária e aproximar a realidade do campo e da cidade. Agradeço à emissora por essa importante parceria", destaca Bumlai.