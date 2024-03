De carisma único e coragem surpreendente, Igor Mattos, de 12 anos, é cantor e compositor campo-grandense que já cumpre agenda de shows e participou do The Voice Kids no ano passado.

Igor já cantou com grandes nomes do sertanejo nacional, como Zezé de Camargo e Luciano e Daniel. Desde pequeno, promete ser um representante do sertanejo raiz.

Confira esta voz sul-mato-grossense: