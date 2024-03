Segundo pesquisa do Banco do Brasil, Mato Grosso do Sul apresentou um crescimento de 8% no Produto Interno Bruto, em 2023. Este número é o terceiro melhor no país. Na coluna desta terça-feira (26), o colunista do Jornal CBN CG, Huson Garcia, apontou o que tem contribuído para o momento econômico positivo do Estado. Acompanhe a análise.

