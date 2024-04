Provas, exposição e leilão reforçaram a relevância do Cavalo Crioulo durante a Expogrande 2024

O Cavalo Crioulo foi o destaque do quadro CBN Acrissul no Agro deste sábado (27). A raça conhecida por sua resistência e versatilidade, contou participação expressiva na 84ª edição da Expogrande.

Entre julgamentos e leilão, a exposição passaporte, selecionou oito exemplares para a final nacional da morfologia, evento promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) na Expointer, em Esteio, Rio Grande do Sul.

Lucas Lau, analista de expansão da associação, falou da posição de destaque da raça crioula na Expogrande 2024.

Outro tema no CBN Acrissul no Agro, foi a 2ª etapa da Copa Acrissul do Laço Comprido neste final de semana (26, 27 e 28) no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Realizada em seis etapas, além da grande final – a Copa dos Campeões – o evento conta com o apoio da Prefeitura de Campo Grande.

Além disso, o evento conta com estandes de negócios, praça de alimentação com food trucks e uma Feira Criativa, com o intuito de promover o esporte do laço comprido, que é parte da cultura sul-mato-grossense, e de valorizar criadores, investidores e profissionais do setor equestre. Acompanhe.