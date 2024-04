O confinamento tem se mostrado uma opção viável e com boas expectativas de ganhos para pecuaristas e até para investidores que não possuem propriedade ou animais.

Este foi o assunto do quadro "O Olho do Dono", no CBN Agro deste sábado (27). Na oportunidade, Luiz Venturi, do Grupo Guarujá, falou sobre a matemática do boi. Ele destacou como os fundamentos e cálculos garantem retorno para quem confinar seus animais em 2024 e ainda garantir pastagem para o bezerros em 2025. Acompanhe.