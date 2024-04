Distribuição de resultados entre associados fortalece o cooperativismo no estado

Neste sábado (27), no programa CBN Festas e Eventos, José Marques conversou com Ronaldo Sorana, diretor-executivo do Sicredi Campo Grande. Entre os assuntos abordados, Sorana falou sobre a expansão do cooperativismos em todo o estado e do modelo de negócio baseado na distribuição de resultados entre os associados.

Este ano, o Sicredi CG participou da Expogrande 2024. O diretor-executivo ressaltou o trabalho desenvolvido junto aos micro, pequenos e médios empreendedores e produtores rurais durante a exposição, em abril. Acompanhe a entrevista completa.