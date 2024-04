Pressão no mercado do boi existe, mas resistência é forte

O mercado do boi gordo segue estável, com expectativa de aumento no volume de negócios nesta semana. Nos últimos doze dias, vimos em um primeiro momento estabilidade nos negócios, seguido de pressão negativa, com propostas abaixo do valore referência entre a semana passado até a última segunda-feira (25/3). Após este momento, um retorno de preços.

