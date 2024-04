PRF apreende quase 1,5 tonelada de droga em Ponta Porã

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.480 Kg de maconha em um ônibus, na manhã desta sexta-feira (19), em Ponta Porã (MS). O ônibus iria do Paraguai para Florianópolis.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-463, quando abordaram um ônibus de viagem com 25 passageiros que seguiam do Paraguai para Florianópolis (SC).

Durante as entrevistas e vistorias no veículo, os policiais desconfiaram de alterações nas carroceria do ônibus, levantando suspeitas de um compartimento preparado para o transporte de ilícitos. Após a busca, a equipe encontrou grande quantidade de maconha dividida em tabletes.

O condutor foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Ponta Porã (MS), juntamente com a droga apreendida.

*com informações da PRF