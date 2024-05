Primeira etapa do programa Acredita começa na próxima segunda-feira

Começa na próxima segunda-feira (13) a primeira etapa do programa 'Acredita'. A iniciativa pretende reestruturar parte do mercado de crédito no Brasil, especialmente, voltado às micro e pequenas empresas.

O programa conta com um conjunto de iniciativas que abrange o apoio ao empreendedorismo, com facilitação de acesso ao crédito e renegociação de dívidas para os pequenos negócios, dentro do Desenrola PJ (Pessoa Jurídica). Nesta sexta-feira (11), o colunista do Jornal CBN CG Hudson Garcia falou sobre como a iniciativa vai impactar a economia, a geração de renda e o emprego no país. Acompanhe a análise.