Problema cardíaco é a principal causa de morte entre brasileiros

De acordo com o Ministério da Saúde, em 2022, cerca de 400 mil pessoas morreram no Brasil em decorrência de problemas cardíacos. Neste sentido, a saúde do coração dos brasileiros é um dos assuntos mais relevantes e preocupantes para toda a rede de saúde, sendo apontada como a principal causa de morte no país.

Em entrevista ao CBN Festas e Eventos deste sábado (06), o diretor-técnico da clínica Instemed, o angilogista e cirurgião vascular, José Lacerda Brasileiro falou dos principais problemas cardiológicos que acometem os pacientes, o uso das tecnologias à disposição para o tratamento e dos cuidados que vão muito além da estética como é o caso das varizes.

Brasileiro, que também é professor, frisou que a alta incidência de doenças cardiovasculares está associada a diversos fatores de risco que incluem desde hábitos alimentares, sedentarismo, tabagismo e obesidade. Acompanhe a entrevista completa.