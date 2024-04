Pronatec abre pré-matrícula para curso de higiene em saúde

Pré-matrícula para curso profisisonalizante de Higienista de Serviços de Saúde está aberta, dos dias 10 a24 de abril. A formação gratuita do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) disponibiliza 30 vagas.

O curso será realizado no Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima, localizado na rua Antônio da Silva Vendas, 115, no Jardim Bela Vista.

As vagas são destinadas aos estudantes da Rede Estadual de Ensino e comunidade em geral de Campo Grande, desde que possuam a escolaridade mínima de Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) completo e 18 anos ou mais.

A pré-matrícula poderá ser realizada pelo Portal da Matrícula Digital.

Para mais informações, a equipe da unidade do Pronatec está disponível pelo WhatsApp (67) 3314-1228.

