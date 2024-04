Reajustes retroativos a 2016 estão sendo negociados em MS

Além da negociação do reajuste anual dos servidores públicos, a Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais de Mato Grosso do Sul (Feserp-MS) está em busca da reposição de antigos reajustes, de 2016 a 2023, que não foram distribuídos para algumas carreiras públicas.

A presidente da Feserp, Lilian Fernandes, afirma que as negociações já começaram e a expectativas da Federação e dos sindicatos filiados é estabelecer o melhor forma de recuperação dos benefícios, que devem começar a ser devolvidos ao trabalhador dentro do mandato do governo atual, até 2026.

"Nós estamos negociando com o governo do Estado. Importante dizer que, enquanto tem mesa, enquanto tem diálogo, a Federação e os seus sindicatos estão fazendo esse diálogo permanente para poder colocar as demandas de cada categoria de servidores públicos", afirmou Lilian.

Sobre a negociação para reajuste anual dos servidores estaduais, a presidente explicou que a data base é dia 1º de maio e os sindicatos pedem a Revisão Geral Anual, no valor do IPCA acumulado dentro de um ano, de abril de 2023 a março de 2024, resultando em 4,62% .

Confira as informações sobre as negociações na íntegra: