Restaurante Bacuri é destino gastronômico em Bonito

A exuberante beleza natural de Bonito, agora é complementada por uma experiência gastronômica única no Restaurante Bacuri. Liderado pelo renomado Chef Sylvio Trujillo, o Bacuri propõe uma jornada pelos sabores autênticos da região com um toque contemporâneo que encanta e surpreende.

Com uma carreira internacional em cozinhas prestigiadas, Chef Trujillo, disse a José Marques, no Programa CBN Festas e Eventos, que escolheu retornar às suas raízes e lançar o Bacuri, um projeto pessoal que coloca em destaque os sabores autênticos do Mato Grosso do Sul.

O cardápio do Bacuri é uma verdadeira celebração da biodiversidade estadual, indo desde o clássico churrasco pantaneiro até criações ousadas, como o ceviche de piraputanga, peixe típico da região

Confira a entrevista que foi ao ar neste sábado (17) pela rádio CBN Campo Grande: