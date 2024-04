Resultado de exame pré-operatório pode mudar conduta médica em tratamento de saúde

Muitas vezes os cuidados com a saúde são intensificados apenas quando os sinais de incômodo se tornam mais frequentes, por vezes, até mesmo incapacitantes. Ao procurar um profissional de saúde para o tratamento, os exames são fundamentais para definir a conduta a ser adotada, inclusive, para definir a realização de uma cirurgia ou não.

Cardiologista há 44 anos, o diretor administrativo da Proexames Diagnósticos, Mauro Cosme - em entrevista ao Jornal CBN CG - falou sobre a importância dos exames pré-operatórios, inclusive, em procedimentos menos invasivos como os de cirurgia por endoscopia da coluna.

Segundo o médico, o rastreio por imagens, por exemplo, pode mudar a conduta a ser adotada no tratamento. “Quando fazemos um exame temos a oportunidade de visualizar a situação do paciente. Muitas vezes, os dados apresentados mostram uma situação não relatada, e isso pode mudar dependendo do grau de urgência. As vezes algo que nem é uma queixa do paciente é mais urgente do que a reclamação que o levou ao consultório”.

Cosme, que participou da Terceira Jornada de Endoscopia de Coluna de Mato Grosso do Sul (12), destacou a relevância do evento para a promoção e capacitação de profissionais de saúde no estado. Acompanhe a entrevista completa.