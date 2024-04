Rota Gastronômica Pantaneira no maior evento de Turismo da América Latina

Acontece essa semana em São Paulo a maior feira de turismo da América Latina que é uma das mais importantes do mundo para o tema. É a WTM Latin América (World Travel Market) que vai até hoje (17), e tem 620 expositores, 40 países participantes, 27 mil profissionais do turismo juntos em 50 conferências, números que demonstram a grandiosidade desse super evento.

E a nossa gastronomia regional está lá muito bem representada por Chefs e produtos do nosso estado. Chocolates com sabores regionais, doce de leite artesanal, cachaças, mel do Pantanal, uma verdadeira rede de ingredientes e preparos que representam nossa identidade.

Continue Lendo...

A líder do convívio Slow Food Pantanal e produtora de chocolates artesanais Beatriz Bianco da Angí, empreendedora de destaque nacional, disse que a ideia dela em trabalhar com chocolates surgiu quando visitou supermercados na Europa e viu chocolates com ingredientes da Amazônia nas prateleiras. E se perguntou, por que as pessoas não conhecem também a riqueza do Pantanal?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E hoje a empreendedora tem a chance de mostrar as riquezas de seus produtos Angí, feitos com frutos nativos colhidos e vendidos por pequenas comunidades do Pantanal, e que ano passado, teve o faturamento de R$ 800 mil.

A apicultora Déborah Reichardt da marca de apicultura sustentável do pantanal, a BeeCo, também está na feira WTMLatin e disse o seguinte sobre a participação: “para nós foi uma boa oportunidade de apresentar a marca para um novo segmento, fazer novas conexões e prospeções que não faríamos se não fosse a WTM. O segmento do turismo é importante para consolidar alguns produtos como souvenirs característicos de um estado, como o Bolo de Rolo no caso de Recife, ou a Goiabada Cascão no caso de Minas. A WTM é um caminho para colocarmos o Mel como um produto característico e de extrema qualidade do Mato Grosso do Sul.”

A cozinha show ficou a cargo dos Chefs Marcílio Galeano e Lucas Caslu, do Perlage buffet, empresa da capital especializada em eventos especiais, e a cada dia os Chefs brilhantemente atendem filas de participante da feira ávidos por descobrir o que o Pantanal tem?! Qual o tempero e o segredo desta culinária tão desejada. Afinal, o turismo também pode ser apresentado pelo prato, não é mesmo?!

E que pratos. O menu nesses dias de feira tem: Ceviche de pintado; Paçoca de carne de sol, banana da terra e queijo Nicola; Caldo de piranha; Doce de leite do Recanto Ecológico Rio da Prata.

Conversei com o Chef Marcílio esta manhã e ele me disse que: "Juntos, estamos unidos em um evento incrível, impulsionando o turismo em Mato Grosso do Sul com entusiasmo e dedicação, compartilhando as maravilhas deste estado deslumbrante para o mundo todo conhecer."

Mas afinal. O que é a Rota Gastronômica Pantaneira, edição águas?

Com o sucesso da 1ª edição da Rota Gastronômica Pantaneira, que teve o roteiro pensado e desenvolvido por mim em parceria com a jornalista gaúcha Tati Feldens, novos empreendimentos foram convidados a participar da rota Águas em 2023.

A iniciativa, apoiada pelo Sebrae/MS, via Programa Pró Pantanal, e Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, tem sido fundamental para o desenvolvimento econômico e turístico da região pantaneira, valorizando os sabores típicos e promovendo o turismo gastronômico em nível nacional e internacional.

A segunda etapa do projeto, intitulada "Águas", começou no final de março de 2023 pelo Pantanal de Porto Murtinho e contou com produção gastronômica do Instituto de Pesquisas em Alimentação Paulo Machado.

A equipe visitou a pousada Fecho dos Morros (@pousadafechodosmorros), localizada numa ilha do Rio Paraguai, distante 60 km da cidade, além do restaurante Tembiu’He - do Guarani: “comida boa” (@tembiuherestaurante) e o belíssimo e super confortável barco-hotel e pesqueiro San Gabriel (@barcosangabriel).

Destaque para a moqueca de pintado com banana e aipim e o Jaú à San Gabriel preparado na brasa.

A iniciativa dá ainda mais visibilidade para o turismo na região que hoje, mais do que nunca, figura entre os desejos do turista que busca unir: natureza, cultura e experiências únicas de comodidade e boa gastronomia em suas viagens.

Buscamos mostrar com essa segunda edição da Rota Gastronômica Pantaneira todo o potente cenário desse bioma ligado ao universo das águas.

Restaurantes beira-rio, barco hotéis, pousadas, pesqueiros, as cidades, comunidades e povoados que nascem às margens do Rio Paraguai.

Em Corumbá o grupo percorreu os barco-hotéis Kayamã, Peralta, Almirante e Netuno, além do hotel pesqueiro da Odila, da Pousada Sonetur e do Restaurante Migueis. Entre os sabores, coxinha de jacaré, sashimi de piranha, quibe de barbado e cestinha de peixe frito, dentre outros pratos regionais.

A Rota Gastronômica Pantaneira tem como objetivo divulgar em nível nacional a riqueza gastronômica da cozinha pantaneira sul-mato-grossense.

Confira a coluna na íntegra:

CLIQUE AQUI e siga nosso canal de notícias no WhatsApp.

Para sugerir pautas ou enviar vídeos e imagens,

salve nosso número 67 9932 3500