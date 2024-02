Segunda noite de desfile vai de fé à volta ao mundo

Nesta terça-feira (13), o público do desfile das escolas de samba de Campo Grande serão levados a um passeio pela fé, mistérios da humanidade e ainda, uma volta ao mundo. São as promessas das escolas que desfilam neste segundo dia.

O evento é gratuito e tem praça de alimentação para a população na Praça do Papa, às 19h, com transmissão ao vivo do evento no youtube da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca CG). A praça fica localizada na avenida dos Crisântemos, Vila Sobrinho.

O Jornal CBN CG preparou uma série especial sobre o desfile, contando o samba-enredo e a histórias das escolas. Sobem hoje na passarela: Deixa Falar, Igrejinha e Cruzeiro.

Confira a prévia dos desfiles e o samba-enredo das escolas:

Deixa Falar

O samba começa com a mensagem sobre a fé. "Igibagibo", a palavra de origem iuruba, significa “fé”, e é a mensagem da escola, que busca mais uma vez o primeiro lugar.

Igrejinha

Este ano, a escola leva para a avenida "Mysterium - Os enigmas da humanidade " e promete contagiar o público com muita energia positiva.

Unidos do Cruzeiro

A escola neste ano irá dar a volta ao mundo em apenas uma noite. Unidos do Cruzeiro, fundada por um ícone do carnaval campo-grandense, "Picolé", promete fazer jus ao fundador.