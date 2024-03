Semana do artesão terá oficina infantil de biscuit

Durante a Semana do Artesão 2024 serão ministradas duas oficinas infantis de modelagem em biscuit. As inscrições gratuitas estão abertas.

No dia 23 de março, sábado, a aula ocorre das 14h às 17h, com Leslie Gaffuri. A oficina infantil é um encontro de muitas criações e brincadeiras através da modelagem em biscuit.

Haverá também outra oficina no dia 24 de março, domingo, também das 14h às 17h. As oficinas acontecem no Armazém Cultural/Feira Central durante a Semana do Artesão 2024.

A ministrante da oficina, Leslie Gaffuri, optou por apresentar para as crianças a modelagem do coelhinho da Páscoa. "E as oficinas, quando envolve criança, a gente estimula, faz com que eles comecem a entender, a movimentar as mãos, coordenação, e elas contam uma história, com muita brincadeira do coelhinho da Páscoa, e a gente vai dar o Tuiuiú, que também é o nosso símbolo".

Leslie Gaffuri trabalha há 20 anos com artesanato, é ceramista há mais de 15 anos e é presidente da União Estadual dos Artesãos de Mato Grosso do Sul (Uneart).

Clique aqui para fazer inscrição para a oficina de sábado.

Clique aqui para fazer inscrição para a oficina de domingo.