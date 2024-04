Serc/UCDB estreia hoje na Supercopa de Futsal Feminino

Começou a Supercopa de Futsal Feminino 2024 e, neste ano, Campo Grande é o palco da competição nacional. O torneio, que o reúne as seis melhores equipes de futsal do país, está sendo realizado no ginásio Guanandizão. Representando Mato Grosso do Sul, a Serc/UCDB estreia hoje, às 18h.

A Supercopa começou ontem (4) com dois jogos. Na primeira partida, Taboão/Magnus (SP) venceu o Londrina (PR) por 5x2, com gols de Britez (2), Luana, Natalinha e Lívia. Mais tarde, Stein/Cascavel (PR) e Leoas da Serra (SC) ficaram no empate por 1x1. Duda marcou para as paranaenses e Rubia fez o gol das catarinenses.

Hoje, a Serc/UCDB entra em quadra às 18h para enfrentar as Leoas da Serra, em jogo válido pelo grupo A. Mais cedo, às 16h, Londrina e Female (SC) se enfrentam pelo grupo B.

Para o técnico da Serc/UCDB, Nando Borges, a expectativa é boa para a competição. “As meninas estão bem motivadas, bem animadas para o evento. Aqui vai estar muitas jogadoras da seleção brasileira, vai estar o auxiliar técnico da seleção brasileira também com a equipe, que é o técnico da seleção sub-20, então é o que tem de melhor no futsal nacional”.

Na primeira fase, as equipes são divididas em dois grupos de três. O grupo A conta com Leoas da Serra, Serc/UCDB e Stein/Cascavel, atual campeã da competição. Já o grupo B tem Female, Londrina e Taboão/Magnus. As duas melhores colocadas de cada grupo avançam para a semifinal.

As partidas da semifinal estão marcadas para o sábado e a decisão fica para o domingo. Todos os jogos são realizados no ginásio Guanandizão. A entrada é gratuita.

Os jogos também contam com transmissão ao vivo pelo canal da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) no Youtube. A tabela de jogos está disponível no site da CBFS.