Soja sobe com expectativas de cortes na safra do Brasil

A soja registrou altas relevantes desde a bateria dos negócios na Bolsa de Chicago, os ganhos em alguns contratos bateram 1%, arrefecendo durante o dia, mas fazendo com que as posições, em curto prazo, fossem negociadas na casa dos US$12/bu em Chicago.

O mercado internacional está de olho na safra do Brasil com os possíveis próximos cortes, juntamente com o relatório de perspectiva de plantio, no próximo dia 28 de março pelo USDA, Departamento de Agricultura dos EUA.

Esses dois fatores estão gerando uma cobertura significativa por parte dos fundos, que agora demonstram preocupação diante de todos os fundamentos até então apresentados e mostram que as coberturas realizadas até aqui não foram suficientes.

Ouça a coluna CBN Agro Mercado na íntegra: