Trabalhadores da Santa Casa de Campo Grande aprovam indicativo de greve

Trabalhadores da Santa Casa de Campo Grande votaram há pouco indicativo de greve, por causa do atraso no pagamento do salário de dezembro de 2023.

Conforme a deliberação em assembleia, realizada por volta das 12h30 desta quarta-feira (10), o movimento grevista inicia na segunda-feira (15), caso não seja feito o pagamento. “A publicação do edital será amanhã e a partir daí contam 72 horas para iniciar a greve”, detalhou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Siems), Lázaro Santana.

O atraso no pagamento já está trazendo grandes transtornos aos trabalhadores. Segundo o presidente do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviço de Saúde de Mato Grosso do Sul (Sintesaúde/MS), Osmar Gussi, algumas famílias já estão com dificuldades de comprar alimentos. “Muito difícil os trabalhadores só têm essa renda Já temos relato de mães que não tinham o básico como arroz e feijão para alimentar seus filhos em casa”.

A vice-presidente do Siems, Helena Delgado, detalhou que se consolidando a greve 70% dos trabalhadores param, mantendo o quantitativo de 30% nos setores. “Tentaremos priorizar as intensivas devido à complexidade e vamos solicitar que a suspensão das cirurgias eletivas”.

Mais cedo, o vice-presidente da Santa Casa de Campo Grande, Jary Castro informou que o hospital depende de repasses dos Governos Federal, Estadual e Municipal e "nem sempre a nossa vontade é atendida de pronto".

"Nós estamos iniciando o ano com essa dificuldade de poder quitar os salários dos nossos colaboradores [...] Em nenhum momento nós da diretoria, por amor à Santa Casa, deixamos de estar cobrando [...] sabemos como é desagradável, como é ruim para aquele nosso colaborador não ter o seu salário", complementou.

A Prefeitura de Campo Grande informou que o repasse do Ministério da Saúde ainda não foi realizado. Em nota à CBN Campo Grande acrescentou: "Todo início de ano, há uma alteração na questão do sistema e acaba 'atrasando' o repasse. A previsão é que seja regularizado na próxima semana".

