Universidade abre seleção por histórico escolar do Ensino Médio

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para o processo seletivo com uso do histórico escolar do ensino médio. A seleção de candidatos é para o preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de graduação, com ingresso no ano letivo de 2024.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet até o dia 11 de março, pelo site da Universidade.

O processo seletivo contempla atender candidatos para ingresso com uso do certificado de conclusão do ensino médio ou curso equivalente.

A ocupação das vagas oferecidas para cada curso é por meio de dois sistemas de concorrência: ampla concorrência e reserva de vagas em seus cursos, sendo 20% regime de cotas para negros (pretos e pardos); 10% para regime de cotas para indígenas; 10% para residentes em Mato Grosso do Sul; 5% para pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento.

As vagas para os regimes de cotas para negros e indígenas são destinadas exclusivamente para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

O edital completo pode ser acessado aqui.

