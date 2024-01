Versatilidade fortalece mercado da Biomedicina em Campo Grande

Nos últimos anos, a Biomedicina vem ganhando destaque, por permitir que profissionais da área possam atuar na harmonização da estética pessoal, integrando saúde e beleza, promovendo bem-estar e autoestima.

Em entrevista no Jornal CBN CG, o coordenador do curso de Biomedicina da Unigran Capital, Maicon Matos Leitão, falou de algumas das cerca de 70 áreas de atuação do biomédico. Precursor na atuação estética, o curso foi o primeiro a incluir o tema no currículo em 2015.

"Análises clínicas, imaginologia, perícia criminal, análise ambiental são algumas atuações. Na estética inclusive com aplicação de botox, tanto voltado para a harmonização facial quanto para questões de saúde como redução dos danos do bruxismo”.

Em alta entre os procedimentos de embelezamento, as intervenções faciais são temas de discussões éticas entre os profissionais.

“Este limite da harmonização é uma situação que precisa ser conversada com o paciente. Não é apenas a questão do dinheiro, isso tem a ver com autoestima, com qualidade de vida”.

Na parte clínica, inclusive, o coordenador explicou que em situações de doença cartilaginosa, ou perda de cartilagem, é possível a realização de tratamento com a aplicação de ácido hialurônico nas partes desgastadas.

“Este é um dos procedimentos. Antes o paciente passa por um médico, que pode indicar o tratamento em caso de perda de cartilagem”, destacou. Acompanhe a entrevista completa.