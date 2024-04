Cartório Eleitoral estende horário de atendimento até dia 8

O Cartório Eleitoral em Paranaíba está atendendo em horário estendido de 8h às 18h para que os eleitores regularizarem a situação e possam votar nas eleições municipais de 2024. O atendimento também será realizado de segunda-feira (29) até o dia 8 de maio; no feriado (1° de maio), no sábado (4) e no domingo (5) no horário de 8h às 13h.

Em Paranaíba, o Cartório Eleitoral está localizado na rua José Robalinho, 235 no Jardim Santa Mônica. Na ocasião será possível tirar o primeiro título, transferir o local de votação, atualizar ou regularizar a situação eleitoral, não sendo necessário agendamento prévio.

O TSE está fazendo uma grande campanha através das mídias sociais para lembrar ao eleitorarado o prazo até o dia 8 de maio com o convite para participação nas eleições municipais. Após essa data, o cadastro eleitoral estará fechado a fim de ser realizada a organização da logística de votação do pleito.