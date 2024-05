Vereadores cobram esclarecimentos sobre utilização da Arena Ronaldinho

Com o total de 25 indicações, os vereadores paranaibenses se reuniram na noite de ontem ordinariamente para mais uma sessão. Além das indicações houve aprovação de Moção de Pesar e Moção de Aplausos, e requerimento de informações para utilização da Arena Ronaldinho.

A Moção de Pesar foi endereçada à família de Edmilson Candido Ferreira, em razão de seu falecimento; já a Moção de Aplauso homenageia o soldado Luiz Felipe Pimentel de Oliveira, 3º Sargento Denilson da Silva Ramires e soldado Wendell Fernandes.

A Moção se deu por conta de “ato heroico e corajoso durante a ocorrência de socorro a vítima de choque elétrico em alta tensão em Inocência”.

De autoria do vereador Robson Rezende, mas aprovado por unanimidade, a documento solicita esclarecimentos sobre as condições para utilização da quadra sintética no Carnaíba, como horários de funcionamento da arena, e procedimentos para agendamento de uso por parte da população.

