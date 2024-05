Terça-feira tem mudança no clima e amanhece com temperatura amena

Para esta terça-feira (14), a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica mudanças no tempo com o avanço de uma frente fria em grande parte de Mato Grosso do Sul. Além disso, a passagem deste sistema favorece a quebra do bloqueio atmosférico e aumento de nebulosidade.

Paranaíba registrou mínima de 17°C e a máxima deve ser de 30°C. Já a umidade relativa do ar varia entre 80% e 48%. Embora haja aumento de nuvens, não há previsão de chuva na região, mas em alguma regiões foi registrado garoa.

Ainda, de acordo com o Cemtec, o ar frio avança para as outras regiões do Estado entre terça e quarta-feira (15). “O grande destaque é que essa frente fria deverá favorecer a queda nas temperaturas, com valores que podem atingir entre 13-15°C, principalmente nas regiões sul e sudoeste do Estado”, afirma o Cemtec.

Na quinta-feira as temperaturas começam a subir, passando dos 30ºC, mas no fim de semana deve ter nova uma nova frente fria de passagem pelo Estado, típico do outono.