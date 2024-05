Bombeiros enviam nova carga com doações para o RS

O Corpo de Bombeiros de Paranaíba enviou nesta terça-feira mais uma carga com donativos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. As doações continuam e de acordo com os militares, a necessidade de caixas de papelão e fitas adesivas é grande.

Interessados podem comparecer à corporação na Rua Benedito da Palma Oliveira, 285, Santo Antônio.

A corporação também pede ajuda dos voluntários na organização e triagem das doações.

O Corpo de Bombeiros não aceita doações em dinheiro e também não busca doações no momento. É recomendado que as doações estejam identificadas, por exemplo, camisetas masculinas adultas, calças femininas infantis, e calçados de tamanho especificado.

