Ingredientes frescos garantem qualidade a gelatos da Allegrato

A gelateria Allegrato trouxe para Paranaíba um novo conceito para se refrescar. Com sabores variados, o gelato é opção com ingredientes frescos e que rementem ao verdadeiro gelato italiano. Idealizada pelo casal Hiago e Lucas Nakassu, a Gelato Allegrato tem técnica apurada e capricho nos detalhes, tanto no sabor, quanto na textura e na apresentação, seja do do milk shake de gelato, à casquinha.

"Visitamos gelaterias, aprendemos todos os processos e decidimos fazer tudo de maneira artesanal, preparados no dia”, explica Lucas.

O horário de funcionamento é de terça a sexta das 14h30 às 21h30, e sábados e domingos das 13h30 às 21h30. O endereço é rua Dr. Mario Correa, nº 1390, próximo à Oficina Bergantini.

Assista: