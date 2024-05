IFMS abre inscrições para cursos técnicos em Paranaíba

Foi publicado em Diário Oficial nesta terça-feira (14) edital com abertura de inscrições para cursos de Formação Inicial e Continuada (Fic) na modalidade educação a distância. As inscrições estão abertas e poderão ser realizadas online até às 00h do dia 18, para os cursos técnicos de assistente administrativo e operador de computador com 120 vagas disponíveis.

As aulas terão início em 7 de junho na Escola Estadual Aracilda Cícero Correia da Costa. Para a instalação da sede provisória da instituição, o IFMS formaliza acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SED/MS) para o uso compartilhado da Escola Aracilda. De acordo com o Plano de Implantação do Campus Paranaíba, que foi protocolado junto ao MEC, inicialmente será ofertado cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), voltados à qualificação profissional.

A partir de 2025, está previsto o início da oferta de cursos técnicos dos Eixos Informação e Comunicação, Gestão e Negócios, e Recursos Naturais, todos voltados ao atendimento das necessidades locais e ao impulsionamento do desenvolvimento regional.

O plano destaca que o novo campus atuará com foco em quatro principais áreas: Tecnologia da Informação, Agropecuária, Gestão de Negócios, e Educação. A definição dessas áreas é baseada no perfil socioeconômico regional.

Confira os detalhes dos cursos

Assistente Administrativo: Este curso tem duração de 3 meses e prepara os estudantes para executar processos administrativos e atividades de apoio em recursos humanos, finanças, produção, logística e comercialização.

Operador de Computador: O curso tem duração de 3 meses, e desenvolve habilidades e atitudes para utilizar sistemas operacionais, aplicativos de escritório e periféricos em sistemas computacionais.

Para aqueles que tiverem dificuldade para realizar a inscrição online ou não possuírem acesso à internet, a Secretaria Municipal de Educação estará disponível para auxiliar das 7h às 18h30min, no endereço: Avenida Durval Rodrigues da Lopes, nº 1582.

Para se inscrever, será necessário anexar os seguintes documentos: documentos pessoais, comprovante de escolaridade (Ensino Fundamental I Completo ou Ensino Fundamental II em andamento).

Para mais informações, acesse o Edital nº 001/2024/SEMED/IFMS ou, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou na Secretaria Municipal de Educação.