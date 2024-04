Casa do Trabalhador oferece 37 vagas de emprego nesta segunda-feira

A Casa do Trabalhador em Paranaíba oferece nesta segunda-feira (29) 37 vagas de emprego. São vagas para motorista de caminhão, operador de caixa de supermercado, linha de produção, entre outras.

As vagas disponíveis são: operador de escavadeira com experiência (1); motorista de caminhão caçamba com experiência CNH D (1); auxiliar administrativo feminino com experiência CNH B (1); auxiliar de almoxarifado com experiência masculino com CNH B (1); operador de caixa para supermercado, não é necessário experiência (6); frentista de posto de combustível masculino (1); motorista de caminhão CNH D com experiência (4); atendente de rotisseria (restaurante) feminino (2); auxiliar de linha de produção ambos os sexos não é necessário experiência (10); auxiliar de limpeza para supermercado feminino (2); empacotador de supermercado, masculino, não é necessário experiência (3); instalador e manutenção de internet com experiência (1); reposição de supermercado ambos os sexos, não é necessário experiência (3); e vendedora de loja de roupas e eletroeletrônicos (3).

A Casa do Trabalhador fica localizada no piso superior do Paranaíba Shopping - Praça da República. Telefone: (67) 3503-1005. O horário de funcionamento é das 7h às 13h.