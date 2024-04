Onda de calor deixa umidade do ar baixa em Paranaíba

Os próximos dias serão de tempo firme com sol e pouca umidade em Paranaíba. São esperadas temperaturas acima da média, podendo chegar a 37°C. A umidade relativa do ar deve ficar entre 25 e 45%, bem abaixo do recomendável que é de 60%. Resultado da atuação de uma alta pressão atmosférica em vários níveis.

Para esta segunda-feira a previsão indica temperatura mínima de 22°C e máxima de 36°C. Sistema meteorológico que atua como bloqueio atmosférico inibindo a formação de nuvens e chuvas de grande escala. Rajadas de vento intensificam o ar quente e seco sobre Mato Grosso do Sul.

No domingo Paranaíba alcançou a máxima de 35.6 °C, sendo a oitava cidade mais quente de todo o país. O levantamento foi divulgado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que lista os 99 municípios mais quentes do país durante o dia. A cidade mais quente do Brasil neste domingo foi Jacarepaguá (RJ), com termômetro na casa dos 38.4°C.

O Inmet colocou os 79 municípios de Mato Grosso do Sul sob alerta, de cor laranja (com perigo potencial), para onda calor com temperaturas 5°C acima da média com risco à saúde. O aviso começa a valer às 18h deste sábado (27) e vai até o dia 1º de maio, quarta-feira.

Com o calor acima da média e a baixa umidade do ar, a recomendação é beber bastante líquido, umidificar ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.