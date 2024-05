Onda de calor permanece em Paranaíba e tempo continua seco

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica tempo quente e seco, com sol e poucas nuvens para esta quinta-feira (2). Em Paranaíba, no Bolsão, os valores variam entre 21°C e 35°C, a umidade relativa do ar varia de 72% pela manhã e pode chegar a 36% nas horas mais quentes do dia.

O Estado tem aviso para onda de calor. As temperaturas devem ficar 5ºC acima da média por período maior de cinco dias. Segundo a meteorologia, a onda de calor deve permanecer até o dia 10 de maio. O aviso em vermelho significa riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana, segundo a meteorologia.

Continue Lendo...

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que uma possibilidade de pancadas de chuva e tempestades em áreas localizadas de Porto Murtinho e extremo sul do Estado, resultado da aproximação de uma frente fria. Nestas regiões são esperadas leve queda de temperatura. A intensa massa de ar quente e seca deve impedir o avanço dessa frente fria para as demais áreas do Estado.