Prefeitura assina contrato de colaboração com entidades

A Prefeitura de Paranaíba assinou contrato de colaboração com entidades assistenciais de Paranaíba na última sexta-feira. Também foi feito convênio com a Associação dos Universitários que estudam em Santa Fé do Sul - SP e Fernandópolis – SP, com repasse de R$ 290 mil.

Já as entidades contempladas são: Lar Escola Joana de Angelis, Obras Sociais Jesus Consolador, Lar Teresa Spinelli, Apae e Casa da Criança. O dinheiro é referente ao antigo Fundo Municipal de Investimento Social.

O prefeito Maycol Queiroz destaca o assunto. Assista: