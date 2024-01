Terça-feira tem tempo instável com chuva ao longo do dia

A previsão do tempo para esta terça-feira é de chuva forte durante o dia. A máxima chegará a 30°C neste dia úmido; a mínima foi de 22°C. A umidade relativa registra 90% pela manhã. O tempo permanece instável no Estado. Ainda, pontualmente podem ocorrer chuvas intensas, com tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento e acumulados que podem registrar acima de 50 mm principalmente nas regiões Centro-Sul, Leste e Nordeste.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), tais instabilidades ocorrem devido ao avanço de uma frente fria aliada a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica. Além disso, a passagem de cavados favorece o aumento de nuvens e formação de chuvas em Mato Grosso do Sul.